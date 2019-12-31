Велосипедист Попов стал 37-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

"Попова дисквалифицировали на четыре года за употребление мельдония", - сказал собеседник ТАСС. Срок наказания спортсмена, специализирующегося в скоростном спуске, истечет 5 сентября 2023 года.

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский велосипедист Валентин Попов был дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного вещества мельдония. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Попов стал 37-м российским спортсменом, наказанным за употребление мельдония.

24 из 37 наказанных атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, восемь человек являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

В марте 2016 года мельдоний был обнаружен в допинг-пробе российской теннисистки Марии Шараповой, которая призналась в употреблении этого препарата уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.