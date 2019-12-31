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Летние олимпийские виды спорта

Организаторы турниров в Чехии продолжают надеяться на приезд легкоатлета Иванюка из России

В июне спортсмен стал серебряным призером Европейских игр в Минске
Илья Иванюк Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Организаторы международных турниров по прыжкам в высоту, которые пройдут в чешских городах Тршинеце (2 февраля) и Густопече (8 февраля), продолжают рассчитывать на то, что бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в Катаре россиянин Илья Иванюк сможет принять в них участие. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

Иванюк выиграл бронзу ЧМ-2019, показав свой лучший результат в карьере (2,35 метра). В июне спортсмен стал серебряным призером Европейских игр в Минске.

"В связи с тем, что последний чемпионат мира проходил в непривычно поздние сроки, было принято решение посвятить январь тренировкам, - сказал 26-летний Иванюк. - Я планировал открыть сезон на турнире в Тршинеце 2 февраля, а потом выступить 8 февраля в Густопече. Подтверждение имеется, организаторы продолжают ждать меня, хотя до сих пор нет четкого понимания, сумею ли я получить к этому времени нейтральный статус".

Россияне из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

"Претензий со стороны World Athletics к нам, спортсменам, наверное, все-таки нет, - считает Иванюк. - Но, к сожалению, наша федерация в связи с делом Лысенко утратила последнее доверие, а все заявки на нейтральный статус раньше шли через ВФЛА. Мы, чистые спортсмены, стали заложниками ситуации".

"Я считаю неправильным решение ВФЛА провести выборы в конце февраля. Если бы они прошли пораньше, у нас, вероятно, была бы возможность выступить в международном зимнем сезоне. Теперь на 99 процентов этого не случится, да и летние старты за рубежом продолжают оставаться под вопросом", - заключил собеседник ТАСС.

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Летние олимпийские виды спорта
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