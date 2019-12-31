Защитник "Спартака" Тришин признан лучшим новичком декабря в КХЛ

ТАСС, 31 декабря. Российский защитник московского "Спартака" Аким Тришин признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

20-летний Тришин одержал вместе с командой шесть побед в девяти матчах, отметился одним голом (первая шайба в КХЛ) и одной передачей при общем показателе полезности +1. В среднем хоккеист проводил на льду 9 минут 31 секунду.

Лучшим вратарем выбран чех Якуб Коварж из екатеринбургского "Автомобилиста", который принял участие в девяти матчах, семь из которых завершились победами его клуба. В двух матчах 31-летний Коварж не пропустил ни одной шайбы, одно из двух поражений "Автомобилист" потерпел в серии буллитов. В среднем за игру в декабре вратарь отражал 32,3 броска (93,81% бросков за месяц).

Финн Микко Лехтонен из "Йокерита" признан лучшим защитником декабря, он набрал десять очков (три шайбы + семь передач) в девяти матчах клуба, в которых было одержано семь побед. Общий показатель полезности 32-летнего игрока составил +10, в среднем на льду хоккеист проводил 23 минут 37 секунд, он признается лучшим второй месяц подряд.

Казахстанец Роман Старченко из "Барыса" назван лучшим нападающим месяца, он стал лучшим снайпером декабря (восемь шайб, дважды игрок сделал дубль), его команда одержала семь побед при четырех поражениях. Трижды шайбы 33-летнего Старченко принесли "Барысу" победу.