{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: ФИФА рассматривает возможность изменить трактовку правила положения "вне игры"

Предлагается фиксировать офсайд в случае, если атакующий игрок будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты

ТАСС, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Times.

По информации источника, игрок атакующей команды будет находиться в положении "вне игры" в случае наличия "видимого просвета" между ним и игроком защищающейся команды. Иными словами, в случае, если атакующий игрок будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты, тогда будет фиксироваться офсайд. В настоящее время офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, находятся ближе к воротам соперника.

Если ФИФА примет решение изменить правило, она обратится к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за регулирование правил в футболе, с просьбой оценить возможность изменения трактовки и впоследствии внесения изменения в правила.

В последний раз изменение в правила трактовки офсайда были внесено в 1990 году: игрокам атакующей команды разрешили находиться на одной линии с последним защитником, ранее атакующие игроки должны были находиться перед последним игроком защищающейся команды.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
НХЛ
Элиаш: Ковальчуку будет тяжело продолжить карьеру в НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли считает, что два последних года были очень тяжелыми для российского форварда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС