СМИ: ФИФА рассматривает возможность изменить трактовку правила положения "вне игры"

ТАСС, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Times.

По информации источника, игрок атакующей команды будет находиться в положении "вне игры" в случае наличия "видимого просвета" между ним и игроком защищающейся команды. Иными словами, в случае, если атакующий игрок будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты, тогда будет фиксироваться офсайд. В настоящее время офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, находятся ближе к воротам соперника.

Если ФИФА примет решение изменить правило, она обратится к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за регулирование правил в футболе, с просьбой оценить возможность изменения трактовки и впоследствии внесения изменения в правила.

В последний раз изменение в правила трактовки офсайда были внесено в 1990 году: игрокам атакующей команды разрешили находиться на одной линии с последним защитником, ранее атакующие игроки должны были находиться перед последним игроком защищающейся команды.