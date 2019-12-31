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Допинг в спорте

Байдарочник Берендяев стал 35-м россиянином, отбывающим наказание за отказ от тестирования

Спортсмен специализируется в гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 метров

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский байдарочник Василий Берендяев был дисквалифицирован Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства, Берендяев стал 35-м отечественным спортсменом, который отбывает наказание за это нарушение.

Берендяев специализируется в гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В 2017 году он вместе с Александром Бирюковым помог сборной Москвы выиграть командный чемпионат России.

13 из 35 спортсменов, наказанных за отказ от сдачи допинг-пробы, являются представителями неолимпийского вида спорта - пауэрлифтинга. Среди дисквалифицированных также девять легкоатлетов, три штангиста, по два боксера и борца, а также по одному представителю гребли на байдарках и каноэ, горнолыжного спорта, скейтбординга, бобслея, самбо и следж-хоккея.

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Допинг
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