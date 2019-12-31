Второй Всероссийский боксерский форум пройдет в Калининграде с 31 января по 1 февраля

ТАСС, 31 декабря. Калининград примет второй Всероссийский боксерский форум, который пройдет с 31 января по 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"В рамках этого мероприятия пройдет боксерское шоу и будет проведена масштабная работа с региональными федерациями, - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, проводиться тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу. Нам предстоит большая и очень важная работа".

1 февраля в спортивном комплексе "Янтарный" запланирован турнир по профессиональному боксу, в котором примут участие Сергей Воробьев, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр Павел Силягин, Харитон Агрба, Рустам Тулаганов и другие. Также в рамках мероприятия пройдет матчевая встреча сборных России и Польши.

Первый Всероссийский боксерский форум прошел в Анапе в феврале 2019 года. Мероприятие является ежегодным.