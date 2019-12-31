Элиаш: Гусев является одним из лучших игроков мира, он обретает уверенность в НХЛ

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев является одним из лучших игроков планеты и постепенно обретает уверенность в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси" Патрик Элиаш.

Перед матчем с "Тампой" 31 октября (6:7, в овертайме) руководство "Нью-Джерси" сочло полезным, чтобы Гусев посмотрел матч с трибуны рядом с Элиашем. Элиаш должен был наглядно показать россиянину отличия игры в Европе от игры в НХЛ.

"В последнем месяце он играет намного лучше, чем в начале сезона. Он играет с ребятами, которые, может быть, не такие талантливые, но они хорошо взаимодействуют с Гусевым. Сейчас у Никиты появилось больше уверенности, он великолепный атакующий игрок. "Нью-Джерси" нуждается в нем и его качествах", - отметил Элиаш.

"Он должен играть в НХЛ еще лучше. Он один из лучших игроков на международном уровне. Я думаю, что сейчас он осознал, что играть в НХЛ - это другое, там меньше площадка, игроки действуют и принимают решения быстрее", - добавил он.

Гусев подписал контракт с "Нью-Джерси" в июле 2019 года и проводит свой первый сезон в НХЛ. В активе 27-летнего россиянина 22 (7 голов + 15 результативных передач) очка в 35 играх регулярного чемпионата.