Элиаш: Ковальчуку будет тяжело продолжить карьеру в НХЛ

В декабре "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов и расторг с ним договор. На данный момент российский форвард является неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом НХЛ. С 2010 по 2013 год Ковальчук был партнерам Элиаша по "Нью-Джерси", с которым в 2012 году дошел до финала Кубка Стэнли.

"Время летит, ты очень быстро стареешь. Он талантливый игрок, и я думаю, что на международном уровне и в Европе он еще способен поиграть на высоком уровне. НХЛ - это немножко другое, там игра идет намного быстрее, игроки лучше, и тебя это быстро настигает", - отметил Элиаш.

"Возможно, он возьмет небольшую паузу, перезагрузится и вернется в хоккей. Но я не уверен насчет НХЛ, ему будет тяжело. Два последних года были очень тяжелыми для него. Игра меняется, иногда игроки говорят, что им хватит играть в хоккей, лучше провести время с семьей", - добавил он.

Всего за "Лос-Анджелес" Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 играх, в которых набрал 9 очков (3+6). В НХЛ он также выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", всего в лиге игрок провел 897 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 859 очков (436+423), и 32 игры в плей-офф, где набрал 27 очков (11+16).

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.