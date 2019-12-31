Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках "Тур де Ски"

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин (отставание - 22,6 секунды), третьим стал Александр Большунов (+29,0). Артем Мальцев показал шестое время (+35,2), Андрей Мельниченко - седьмое (+37,0), Денис Спицов - 10-е (+43,1), Андрей Ларьков - 31-е (+1.41,7), Глеб Ретивых - 54-е (+2.36,6).

Устюгов одержал вторую победу в трех прошедших гонках "Тур де Ски". Норвежец Йоханнес Клебо, ранее выигравший спринт в рамках многодневки, во вторник стал 17-м (+1.11,4). Якимушкин впервые в карьере занял призовое место в личной гонке на этапе Кубка мира, с учетом эстафет этот подиум стал для него вторым, 8 декабря он в составе российской команды занял первое место в эстафете.

Позднее во вторник гонку с раздельным стартом проведут женщины. "Тур де Ски" завершится 5 января.