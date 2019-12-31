Бородавко назвал подарком на Новый год результат российских лыжников на этапе "Тур де Ски"

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Успех российских лыжников на этапе "Тур де Ски" стал лучшим новогодним подарком для любителей лыжного спорта в России. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках многодневки. Первое место занял Сергей Устюгов, второе - Иван Якимушкин, третье - Александр Большунов.

"Если Устюгов и Большунов уже избаловали нас тем, что они все время занимают места на пьедесталах, то вот появился молодой Якимушкин, который занял второе место в очень тяжелой борьбе. Радостно, что при высокой конкуренции у нас есть много людей, способных занимать места на пьедестале. Это самый лучший подарок на Новый год для жителей России и любителей лыжного спорта в нашей стране", - сказал Бородавко.

"Тур де Ски" завершится 5 января. "Если мы сохраним эту трудоспособность, то наши шансы на высокие месте на турнире только будут повышаться. Дальше будут классические дистанции, где наши ребята более сильны", - отметил он.