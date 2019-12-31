Путин: шахматистка Лагно показала чемпионский характер, целеустремленность и волю

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Екатерину Лагно с победой на чемпионате мира по блицу 2019 года. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Лагно и Карлсен второй год подряд победили на ЧМ по блицу

Защита чемпионов. Лагно и Карлсен второй год подряд победили на ЧМ по блицу

"В условиях сильнейшей конкуренции вы вновь одержали яркую, уверенную и по-настоящему красивую победу, продемонстрировали спортивный, чемпионский характер, целеустремленность и волю", - отметил Путин.

Президент пожелал спортсменке успехов, здоровья и поздравил ее с наступающим Новым годом.

В понедельник Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу, набрав по итогам 17 туров 13 очков. Ранее она побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2010 и 2018 годах. В 2018 году она играла в финале чемпионата мира по классическим шахматам и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.