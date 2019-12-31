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Шахматные турниры

Российский шахматист Грищук поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Александр Грищук поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации во вторник.

На счету Грищука 2777 очков. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятой на пятую строчку (2774), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, поднялся с 18-го на 17-е место (2753), Сергей Карякин опустился с 17-й на 18-ю строчку (2752), Никита Витюгов остался на 19-м месте (2747).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872), на втором месте располагается американец Фабиано Каруана (2822), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2805). Также в десятку лучших входят армянин Левон Аронян (6-е место, 2773), француз Максим Вашье-Лаграв (7, 2770), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (8, 2770), голландец Аниш Гири (9, 2768), американец Уэсли Со (10, 2765).

Россиянин Владислав Артемьев занимает 23-е место (2731), Дмитрий Андрейкин - 24-е (2726), Петр Свидлер - 28-е (2723), Евгений Томашевский - 35-е (2705), Кирилл Алексеенко - 36-е (2704), Максим Матлаков - 39-е (2698).

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Шахматные турниры
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