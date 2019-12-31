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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Плющев: российские хоккеисты выглядели уверенно в матче молодежного ЧМ с немцами

Россияне победили со счетом 6:1

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Молодежная сборная России по хоккею уверенно сыграла в победном матче чемпионата мира с командой Германии, исход которого влиял на попадание россиян в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев.

Во вторник российские хоккеисты разгромили команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче предварительной стадии.

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"Команда сыграла очень аккуратно и не позволила сопернику реализовать задуманное. Наши ребята допускали ошибки в прошлых матчах, были неправильные действия с их стороны, но в этой игре все изменилось в лучшую сторону. Ребята показали спокойный и уверенный хоккей", - сказал Плющев.

Россияне могли не попасть в плей-офф в случае поражения от немцев. "Российская сборная не должна допускать того момента, чтобы судьба прописки в плей-офф решалась в последний момент. Но я уверен, что ребята сделают выводы. Сейчас нужно показать свой лучший хоккей в оставшихся матчах и реабилитироваться перед зрителями", - отметил специалист.

Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии, который пройдет позднее во вторник. В случае победы сборной Чехии в овертайме или в серии буллитов россияне займут четвертое место и сыграют в 1/4 финала с победителем группы A командой Швеции, при остальных результатах россияне станут третьими и в первом раунде плей-офф будут играть с победителем матча группы A Финляндия - Швейцария.

"Не важно, кто нам попадется. Если сборная России будет переживать из-за того, кто ей попадется в соперники, то не надо говорить о том, что мы лучшие или одни из лучших", - подчеркнул Плющев.

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