Денисенко: российским хоккеистам нужно уменьшить количество удалений в плей-офф МЧМ

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Российские хоккеисты шесть раз играли в меньшинстве. Дважды на скамейку штрафников отправлялся Денисенко.

"Выходили на игру сконцентрированными, нервного напряжения не было. У нас реально много удалений. Будем разговаривать, надо это поправлять, что-то делать с этим. Это огорчает, вроде бы не хочется удаляться, но так получается", - отметил Денисенко.

В матче с командой Германии россияне забросили три шайбы в большинстве, при этом в предыдущих встречах ни разу не смогли реализовать численное преимущество. "Просто острее сыграли. Надо прибавлять от игры к игре, довольным быть нельзя, каждую игру надо выходить на победу. Все ребята уверены друг в друге, за счет этого коллективизма надо обыгрывать соперников", - сказал Денисенко.

Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч в Тршинеце 2 января. Соперник определится позднее.