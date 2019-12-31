Марченко считает, что должен был забросить больше в матче молодежного ЧМ с немцами

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Марченко забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Он был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Автор двух заброшенных шайб в ворота команды Германии в составе сборной России в матче молодежного чемпионата мира по хоккею Кирилл Марченко считает, что ему стоило сыграть хладнокровнее, чтобы реализовать все свои моменты. Об этом Марченко рассказал журналистам.

"Мне сегодня повезло, я старался. Большое спасибо Василию Подколзину за его передачи, некоторые я даже не реализовал. Хорошо, что сегодня залетало, мне стоило хладнокровнее сыграть, чтобы реализовать все моменты", - отметил Марченко.

Перед игрой с немцами тренеры сборной России разбили звено, состоящее из игроков системы СКА, - вместе с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко в центре нападения действовал Дмитрий Воронков, а Иван Морозов играл с Павлом Дорофеевым и Никитой Александровым. В матче с командой Германии россияне забросили три шайбы в большинстве, при этом в предыдущих встречах ни разу не смогли реализовать численное преимущество.

"С большинством мы спокойно работали, внесли небольшие изменения. Нам в звене поменяли центрального нападающего, но ничего не поменялось. И Морозов, и Воронков хорошие центральные. Тренер решил немного разбить нашу тройку, все нормально получилось", - сказал Марченко.

Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч в Тршинеце 2 января. Соперник определится позднее.