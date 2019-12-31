Марченко считает, что должен был забросить больше в матче молодежного ЧМ с немцами

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Автор двух заброшенных шайб в ворота команды Германии в составе сборной России в матче молодежного чемпионата мира по хоккею Кирилл Марченко считает, что ему стоило сыграть хладнокровнее, чтобы реализовать все свои моменты. Об этом Марченко рассказал журналистам.
Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Марченко забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Он был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.
"Мне сегодня повезло, я старался. Большое спасибо Василию Подколзину за его передачи, некоторые я даже не реализовал. Хорошо, что сегодня залетало, мне стоило хладнокровнее сыграть, чтобы реализовать все моменты", - отметил Марченко.
Перед игрой с немцами тренеры сборной России разбили звено, состоящее из игроков системы СКА, - вместе с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко в центре нападения действовал Дмитрий Воронков, а Иван Морозов играл с Павлом Дорофеевым и Никитой Александровым. В матче с командой Германии россияне забросили три шайбы в большинстве, при этом в предыдущих встречах ни разу не смогли реализовать численное преимущество.
"С большинством мы спокойно работали, внесли небольшие изменения. Нам в звене поменяли центрального нападающего, но ничего не поменялось. И Морозов, и Воронков хорошие центральные. Тренер решил немного разбить нашу тройку, все нормально получилось", - сказал Марченко.
Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч в Тршинеце 2 января. Соперник определится позднее.