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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Немцы биты, впереди швейцарцы. Российские хоккеисты вышли в плей-офф молодежного ЧМ

Четвертьфинальный матч состоится 2 января
Александр Романов (слева) Федерация хоккея России
Описание
Александр Романов (слева)
© Федерация хоккея России

ОСТРАВА /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Германии со счетом 6:1 в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Чехии. В четвертьфинале команда Валерия Брагина в Тршинеце сыграет со швейцарцами 2 января.

Решающие матчи для сборной России начались уже с последнего тура группового этапа. Поражение от команды Германии оставляло российских хоккеистов за бортом плей-офф. Команда в первых трех встречах потерпела поражения от чехов (3:4) и американцев (1:3), а также разгромила канадцев (6:0).

Тренерский штаб сборной России перед решающей игрой сделал несколько перестановок в составе. Из-за дисквалификации, назначенной за удар соперника головой во встрече с американцами, россияне не могли рассчитывать на нападающего Никиту Ртищева, его заменил Максим Грошев. Также тренеры разбили звено, состоящее из игроков системы петербургского СКА. Теперь вместе с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко в центре нападения действовал Дмитрий Воронков, а Иван Морозов играл с Павлом Дорофеевым и Никитой Александровым, изменения коснулись и всех пар защитников, а место в воротах занял 17-летний Ярослав Аскаров.

Сборная России с первых минут взяла инициативу в свои руки и практически не выпускала соперника из зоны. Немцы накануне провели матч против команды Канады (1:4) и выглядели уставшими. Перестановки тренеров сработали - на седьмой минуте встречи Марченко забросил свою первую шайбу на турнире. Через семь минут он отличился еще раз после позиционной атаки российских хоккеистов.

Большинство заработало

Одной из главных проблем сборной России в первых трех матчах была реализация численного преимущества. Российские хоккеисты ни разу не сумели забросить в большинстве, имея 13 попыток. С 16-го раза россияне реализовали большинство - броском от синей линии ворота поразил Григорий Денисенко. До конца периода подопечные Брагина еще два раза использовали численное преимущество и довели результат до разгромного, дубль оформил Павел Дорофеев.

Перед последней встречей предварительного этапа тренерский штаб поменял расстановку игроков в большинстве. В одной из бригад вместо Егора Соколова появился защитник Даниил Пыленков, который не наигрывался на тренировках. Дорофеев играл с Марченко, Морозовым, Подколзиным и Александром Романовым.

"Мы наигрывали этот вариант раньше. Решили сегодня сыграть двумя защитниками", - рассказал Брагин после матча.

Марченко к двум голам добавил три голевые передачи, две из которых были отданы при игре в большинстве. "С большинством мы спокойно работали, внесли небольшие изменения. Нам в звене поменяли центрального нападающего, но ничего страшного не произошло, так как Морозов и Воронков являются хорошими центральными форвардами. Тренер решил немного разбить нашу тройку, все нормально получилось", - сказал Марченко.

В перерыве сборная Германии заменила голкипер Хендрика Хане на Тобиаса Анчичку, который защищал ворота немцев в единственном победном матче на турнире против чехов (4:3). От российских хоккеистов Анчичка пропустил после первого же броска - отличился Воронков. Сборная России довела встречу до победы, но в концовке хоккеисты потеряли концентрацию и ошиблись при смене, получив наказание в виде гола Нино Киндера.

"Играли качественно, только при крупном счете стали немножко неправильно действовать. Противник играл вчера, а мы отдохнули и просто свежее выглядели. Выходили на матч спокойными, вчера провели собрание и объяснили, что все только начинается. Вышло не четыре игры предварительного этапа, а три, потому что сегодня уже для нас был матч плей-офф", - отметил Брагин.

Россиянам необходимо наладить дисциплину

По итогам группового этапа сборная России заработала больше всех минут штрафа - 80. В матче с немцами команда, играя с полным преимуществом, шесть раз оставалась в меньшинстве. "Сегодня немного счет позволял. Однако в меньшинстве поиграли, неплохо поработали, ничего не пропустили", - сказал Брагин.

"У нас много удалений. Будем разговаривать, надо это поправлять. Не хочется удаляться, но так получается", - отметил капитан сборной России Григорий Денисенко.

Солидарен был с игроком и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. "Нам надо меньше удаляться. Если не будет дисциплины, то мы ничего не выиграем, это показали предыдущие игры. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться, ведь в равных составах мы не уступим", - подчеркнул Третьяк в беседе с ТАСС.

Тренерскому штабу также предстоит определить основного вратаря на решающие матчи. В стартовой игре с чехами (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова, который полностью провел встречу с канадцами и начал игру с командой США. После третьей пропущенной шайбы Мифтахова заменил Аскаров. "Будем думать, кто сыграет в следующем матче, у нас есть Николай Хабибулин (тренер вратарей - прим. ТАСС), все решим", - сказал Брагин.

Аскаров отметил, что после неудачной игры с чехами сделал выводы. "Тяжело играть с командами, которые бросают мало, это чехов касается. Сегодня тоже так было, но команда мне помогала, отрабатывала в обороне, сдерживала соперника. Сделал работу над ошибками, провел анализ и пошел дальше, если из-за одного матча загоняться, то нет смысла вообще заниматься хоккеем", - пояснил Аскаров.

"От наших вратарей много зависит. Если они будут выручать, не будут пропускать легкие шайбы, то успех придет", - отметил Третьяк.

Шведы не проигрывают в группе 13 лет

В группе A, которая проводила свои матчи в Тршинеце, первое место, одержав четыре победы заняла сборная Швеции. Шведы не уступают в играх предварительного этапа на протяжении 13 розыгрышей турнира подряд, при этом золотые медали они выигрывали лишь однажды. Второе место заняла сборная Швейцарии, третьими стали финны, четвертыми - словаки. Пятое место заняла команда Казахстана, которая сыграет с немцами серию до двух побед за право сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий год.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с командой Швейцарии в Тршинеце. Встреча пройдет 2 января и начнется в 14:30 мск. "Конечно, будет немножко некомфортно (в Тршинеце). Завтра у нас там тренировка, посмотрим обстановку", - сказал Брагин.

В другом четвертьфинале сборная Канады сыграет с командой Словакии, также американцы встретятся с финнами, а шведы - с чехами. В полуфиналах команда с наивысшим рейтингом по итогам группового турнира сыграет с командой с низшим среди вышедших в четверку сильнейших сборных. Первое место в общем рейтинге по итогам предварительного этапа заняли шведы, второе - канадцы, третье - швейцарцы, четвертое - американцы, пятое - финны, шестое - россияне, седьмое - чехи, восьмое - словаки.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью и один раз (в четвертьфинале турнира 2010 года - прим. ТАСС) успех праздновали швейцарцы. Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве - на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.

Лучшим бомбардиром предварительного раунда нынешнего чемпионата мира стал нападающий сборной США Тревор Зеграс, который набрал 9 (0 голов + 9 результативных передач) очков. Лучшим снайпером с шестью заброшенными шайбами стал швед Самуэль Фагемо. Лучшим по показателю полезности стал российский форвард Дмитрий Воронков (+8), а самым эффективным игроком на вбрасываниях - швейцарец Сандро Шмид (73,91%). Мифтахов является самым надежным вратарем турнира - в среднем за игру российский голкипер пропускает 1,49 шайбы и отражает 94,12% бросков.

Сборная Швеция забросила 20 шайб и стала самой результативной командой группового этапа, меньше всех ворота соперников поражала команда Казахстана - семь раз. Казахстанцы при этом пропустили больше всех голов (21), самыми надежными стали команды Швеции и России (по восемь пропущенных шайб). Сборная Канады эффективнее всех использовала численное преимущество, реализовав 9 из 20 попыток (45%), хуже всех играли в большинстве казахстанцы (10%), российские хоккеисты занимают здесь предпоследнее место (16,67%). Самыми надежными при игре в меньшинстве стали сборные России и Финляндии (3 из 20, 85%).

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