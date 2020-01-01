Всероссийская федерация легкой атлетики ужесточила положение о лицензировании тренеров

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) внесла ряд изменений в положение о лицензировании тренеров, которые вступили в силу 1 января. Как сообщил ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов, эти изменения стали очередным шагом федерации на пути к абсолютному неприятию допинга в спорте.

"World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) четко обозначила критерии восстановления. В России должна быть нулевая толерантность к допингу, чтобы занять свои прежние позиции в спорте. Сейчас решается будущее не только легкой атлетики, но и всего отечественного спорта", - ответил Попов на вопрос о причинах внесения изменений в положение о лицензировании тренеров.

С 1 января ВФЛА может отказать тренеру в выдаче лицензии в случае наличия у специалиста непогашенной судимости, административного правонарушения за нарушение антидопинговых правил в течение одного года с вынесения такого решения, а также наличия в течение двухлетнего периода нарушений антидопинговых правил более чем у одного спортсмена, подготовкой которого занимался тренер до подачи уведомления на получение лицензии.

"Тот же пункт положения 4.1.4. теперь обретает превентивный и карательный характер, - продолжил собеседник ТАСС. - Любой тренер ВФЛА должен понимать и нести ответственность за своих спортсменов и за свои действия. Если у тренера появляется один дисквалифицированный спортсмен, то его наставник может свалить всю вину на своего подопечного. Но когда это становится закономерностью, и у тренера появляется второй, третий легкоатлет, нарушивший антидопинговые правила, то этот специалист уже дискредитирует не только свое спортивное учреждение, а регион и даже всю Всероссийскую федерацию легкой атлетики".

"Тренеры как родители обязаны следить за своими спортсменами-подопечными. Ведь ни одна мать или ни один отец не хотят, чтобы их дети употребляли наркотики. А допинг в спорте сродни наркотику. Отзывая лицензию, ВФЛА как организация, отвечающая за развитие легкой атлетики на территории Российской Федерации на основании закона о спорте, обязана принимать меры не только по отношению к нарушившим антидопинговые правила спортсменам", - подчеркнул Попов.

Согласно изменениям в положении, тренерам по легкой атлетике с 1 января для получения возможности быть включенными в состав сборных команд и права быть командированными, теперь необходимо иметь лицензию тренера Всероссийской федерации легкой атлетики. Тренеры, не обладающие лицензией, не могут быть включены/командированы в списки/состав спортивных сборных команд для участия в соревнованиях, включенных в Единый календарный план, утвержденный Министерством спорта РФ.