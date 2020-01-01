WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) начал действовать в первый день 2020 года. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, также произошел ряд изменений в получении терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний. В частности, WADA приняло решение об удалении аргона из запрещенного списка. Агентство пошло на такой шаг после повторного изучения этого инертного газа на предмет возможности улучшения спортивных результатов. Теперь WADA считает, что аргон более не соответствует критериям для включения в запрещенный список.

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В список-2020 был включен октодрин (1,5-диметилгексиламин) как пример особой субстанции. Эта субстанция была недавно обнаружена экспертами WADA в некоторых биологических добавках. Попал под запрет также левометадон, который относится к наркосодержащим оптическим изомерам. Всемирное антидопинговое агентство более конкретизировало запрет на употребление каннабиноидов. В новом списке пояснено, что все природные и синтетические каннабиноиды запрещены, включая любые препараты из каннабиса или любого синтетического каннабиноида. В программе мониторинга WADA оставлены бетимил и фенилэфрин. Также под пристальное внимание экспертов попал экдистерон, активно использующийся в настоящее время российскими спортсменами. Не исключена вероятность того, что с 2021 года экдистерон будет считаться запрещенным веществом и повторит судьбу мельдония. В первые месяцы после включения мельдония в запрещенный список допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Запросы на терапевтическое использование WADA приняло ряд решений в вопросе выдачи разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям. "Было добавлено положение о возможности подачи ретроактивных запросов на терапевтическое использование, - отметила Пахноцкая. - Теперь спортсмен может подать ретроактивный запрос на терапевтическое использование, если он использовал во внесоревновательный период по терапевтическим причинам субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период. Это было сделано для того, чтобы избавить антидопинговые организации от необходимости рассматривать запросы на терапевтическое использование, которые по своей сути не нужны".