{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Пахноцкая: глава WADA Банька принадлежит новому поколению менеджеров-управленцев

По мнению заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства, под его руководством WADA способно выйти на новую ступень развития
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька является ярким представителем нового поколения высококлассных менеджеров-управленцев, под руководством которого организация способна выйти на новую ступень развития. Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

35-летний Банька вступил в должность главы WADA 1 января. На этом посту он сменил британца Крэйга Риди.

На эту тему
Новые имена и новые вызовы. Возглавить борьбу с допингом доверили Баньке

"Мне он импонирует, первый раз я увидела Витольда в январе прошлого года в день выборов кандидата в президенты WADA от европейского континента. У него была самая сильная программа, все четко и без излишних эмоций. С другой стороны, программа программой, а человека нужно оценивать не только по словам, но и по делам. Банька же, будучи министром спорта Польши, инициировал принятие в стране мощнейшего закона по борьбе с допингом в спорте", - сказала Пахноцкая.

"Из польского опыта очень многое можно почерпнуть, в том числе и России, - отметила собеседница ТАСС. - В этой восточноевропейской стране правоохранительные органы, таможня обязаны сотрудничать с национальным антидопинговым агентством и предоставлять ему всю нужную информацию. Министерство здравоохранения Польши также активно задействовано в информационном обеспечении борьбы с допингом".

Выборы нового президента WADA прошли в начале ноября 2019 года на заседании совета учредителей WADA. Банька был единственным кандидатом на пост главы WADA: в январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, получив пост министра спорта и туризма Польши. Банька является бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года в эстафете 4х400 м, в той же дисциплине он выигрывал с командой золото Универсиады-2007 и серебро Универсиады-2009.

"В выборе Баньки присутствует еще один важный момент: он молодой, это представитель нового поколения высокопрофессиональных менеджеров-управленцев, которые предпочитают другие подходы к переговорам и решению задач любого уровня. Ну и личные качества также очень важны. Он открыт, приятен в общении, и если даже у него есть какие-то предубеждения, то он успешно скрывает их от окружающих. Важно также, что Банька не одинок, ему помогает молодая и очень профессиональная команда", - заключила Пахноцкая.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
"Виссел Кобе" с Иньестой, Вильей и Подольски в составе стал обладателем Кубка Японии
В финале клуб обыграл "Касиму Антлерс" со счетом 2:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС