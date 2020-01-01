Пахноцкая: глава WADA Банька принадлежит новому поколению менеджеров-управленцев

"Мне он импонирует, первый раз я увидела Витольда в январе прошлого года в день выборов кандидата в президенты WADA от европейского континента. У него была самая сильная программа, все четко и без излишних эмоций. С другой стороны, программа программой, а человека нужно оценивать не только по словам, но и по делам. Банька же, будучи министром спорта Польши, инициировал принятие в стране мощнейшего закона по борьбе с допингом в спорте", - сказала Пахноцкая.

"Из польского опыта очень многое можно почерпнуть, в том числе и России, - отметила собеседница ТАСС. - В этой восточноевропейской стране правоохранительные органы, таможня обязаны сотрудничать с национальным антидопинговым агентством и предоставлять ему всю нужную информацию. Министерство здравоохранения Польши также активно задействовано в информационном обеспечении борьбы с допингом".

Выборы нового президента WADA прошли в начале ноября 2019 года на заседании совета учредителей WADA. Банька был единственным кандидатом на пост главы WADA: в январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, получив пост министра спорта и туризма Польши. Банька является бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года в эстафете 4х400 м, в той же дисциплине он выигрывал с командой золото Универсиады-2007 и серебро Универсиады-2009.

"В выборе Баньки присутствует еще один важный момент: он молодой, это представитель нового поколения высокопрофессиональных менеджеров-управленцев, которые предпочитают другие подходы к переговорам и решению задач любого уровня. Ну и личные качества также очень важны. Он открыт, приятен в общении, и если даже у него есть какие-то предубеждения, то он успешно скрывает их от окружающих. Важно также, что Банька не одинок, ему помогает молодая и очень профессиональная команда", - заключила Пахноцкая.