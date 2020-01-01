Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Строительство академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, в подмосковном Реутове окончательно завершится к середине 2021 года. Об этом ТАСС сообщил директор академии, бывший тренер вратарей ЦСКА и первый тренер Акинфеева Вячеслав Чанов.

Академия, которая начала работу 1 января, представляет собой общественную организацию с поддержкой правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым. При академии будет построен стадион и жилой корпус для учащихся.

"С 1 января мы стали бюджетной организацией, - сказал Чанов. - Мы уже работаем, но полноценное открытие, так скажем, будет в середине 2021 года. Нужна инфраструктура, идет строительство стадиона, не достроены тренажерные залы. Строительство, скорее всего, завершится к середине 2021 года".

"Есть тренерский штаб, который уже начал работу. Пока у нас всего три тренера, должно быть семь", - добавил директор академии.

Учениками академии могут стать не только дети, но и вратари из профессиональных команд, а также тренеры вратарей. Академия планирует проводить семинары и встречи в других регионах России с привлечением российских вратарей, например, Владимира Габулова, Сергея Нарубина, Артура Нигматуллина, Дмитрия Крамаренко, Сослана Джанаева. Акинфеев будет проводить мастер-классы в академии.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА, в 2005 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Ему принадлежат рекорды по числу матчей среди вратарей (111 игр) и количеству игр "на ноль" (47) в составе национальной команды. Он завершил карьеру в сборной России осенью 2018 года.