Бах: Олимпийские игры не должны быть платформой для продвижения политических интересов

ТАСС, 1 января. Олимпийские игры являются глобальной площадкой для спортсменов, они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов. Об этом говорится в новогоднем обращении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, которое опубликовано на официальном сайте организации.

"Мы можем выполнить нашу миссию по объединению мира только в том случае, если Олимпийские игры будут стоять выше любых политических разногласий, - сказал Бах. - Мы можем достичь глобальной солидарности только в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпийские игры всегда являлись глобальной площадкой для спортсменов, они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов. Мы решительно против растущей политизации спорта, потому что иначе мы не сможем выполнить нашу миссию по объединению мира".

Говоря об итогах 2019 года, Бах заявил, что МОК предпринял значительные усилия для того, чтобы укрепить доверие к Олимпийским играм. В частности, глава МОК отметил, что организация взяла на себя обязательство разработать план действий для усиления защиты чистых спортсменов, на это МОК выделит $10 млн. "Это обязательство представляет собой важный шаг вперед в борьбе с допингом в содействии со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - сказал он.

Кроме того, Бах напомнил, что в 2020 году состоятся летние Олимпийские игры, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио, а 9-22 января швейцарская Лозанна примет зимние юношеские Олимпийские игры. "Мы начинаем этот знаменательный год с зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне, которые станут особенным моментом для всех юных спортсменов. Впервые этот уникальный фестиваль культуры, молодежи и зимнего спорта придет к нам домой, в олимпийскую столицу. Зимние юношеские Олимпийские игры вдохновят новое поколение с помощью олимпийского спорта и олимпийских ценностей", - сказал он.

"Когда начнутся Олимпийские игры 2020 года, весь мир будет смотреть на Японию, более половины населения планеты будет следить за этой Олимпиадой, которая продемонстрирует свою истинную универсальность. Я никогда не видел, чтобы хозяин Игр так готовился к проведению соревнований, как это делает Токио. Все составляющие для успешного проведения Олимпиады уже готовы", - добавил Бах.