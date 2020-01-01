{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Тур де Ски"

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Второе место занял еще один россиянин - Сергей Устюгов
Александр Большунов EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 1 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем, которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 14,9 секунды. Вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов (отставание 13,7 секунды), третьим стал финн Ииво Нисканен (+24,8). Россиянин Артем Мальцев занял четвертое место (+29,2), Иван Якимушкин - девятое (+55,9), Андрей Мельниченко - 17-е (+1.16,8), Денис Спицов - 18-е (+2.13,3), Андрей Ларьков - 20-е (+2.19,9), Глеб Ретивых - 57-е (+5.03,2).

Во вторник в гонке с раздельным стартом свободным стилем российские лыжники заняли весь пьедестал. Первым стал Устюгов, вторым - Якимушкин, третьим - Большунов.

Большунов стал шестым российским лыжником, который победил на этапе "Тур де Ски". Ранее подобного достижения добивались Устюгов, Александр Легков, Николай Морилов, Никита Крюков и Максим Вылегжанин.

В общем зачете "Тур де Ски" на первое место вышел Большунов, отодвинув на вторую строчку Устюгова. Результат Большунова после четырех гонок - 1 час 44 минуты 55 секунд, Устюгов проигрывает лидеру 16 секунд. На третьем месте идет победитель "Тур де Ски" прошлого сезона норвежец Йоханнес Клебо (+0.26).

Следующие гонки на "Тур де Ски" состоятся 3 января в итальянской Валь-ди-Фьемме, в этот день пройдут женская и мужская гонки с общего старта классическим стилем. Многодневка завершится 5 января.

Теги
Большунов, Александр Александрович"Тур де Ски"
Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: "Челси" готов заплатить за футболиста ЦСКА Чалова 20 млн фунтов
В текущем сезоне 21-летний форвард забил 6 голов в 27 матчах во всех турнирах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС