Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

ТАСС, 1 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем, которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 14,9 секунды. Вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов (отставание 13,7 секунды), третьим стал финн Ииво Нисканен (+24,8). Россиянин Артем Мальцев занял четвертое место (+29,2), Иван Якимушкин - девятое (+55,9), Андрей Мельниченко - 17-е (+1.16,8), Денис Спицов - 18-е (+2.13,3), Андрей Ларьков - 20-е (+2.19,9), Глеб Ретивых - 57-е (+5.03,2).

Во вторник в гонке с раздельным стартом свободным стилем российские лыжники заняли весь пьедестал. Первым стал Устюгов, вторым - Якимушкин, третьим - Большунов.

Большунов стал шестым российским лыжником, который победил на этапе "Тур де Ски". Ранее подобного достижения добивались Устюгов, Александр Легков, Николай Морилов, Никита Крюков и Максим Вылегжанин.

В общем зачете "Тур де Ски" на первое место вышел Большунов, отодвинув на вторую строчку Устюгова. Результат Большунова после четырех гонок - 1 час 44 минуты 55 секунд, Устюгов проигрывает лидеру 16 секунд. На третьем месте идет победитель "Тур де Ски" прошлого сезона норвежец Йоханнес Клебо (+0.26).

Следующие гонки на "Тур де Ски" состоятся 3 января в итальянской Валь-ди-Фьемме, в этот день пройдут женская и мужская гонки с общего старта классическим стилем. Многодневка завершится 5 января.