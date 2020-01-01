Новый глава WADA Банька заявил, что сделает все возможное для защиты чистых спортсменов

ТАСС, 1 января. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька, вступивший в должность 1 января, заявил, что сделает все возможное для защиты чистых спортсменов. Об этом он написал в Twitter .

На посту главы WADA Банька сменил британца Крэйга Риди.

"Нахождение на посту главы WADA в ближайшие годы будет большой ответственностью, - написал Банька. - Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить права чистых спортсменов и создать для них бездопинговую среду. Смирение и трудолюбие помогут мне в этом".

Выборы нового президента WADA прошли в начале ноября 2019 года. Банька был единственным кандидатом на пост главы WADA: в январе 2019 года его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, получив пост министра спорта и туризма Польши. Банька является бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года в эстафете 4 по 400 м, в той же дисциплине он выиграл с командой золото Универсиады-2007 и серебро Универсиады-2009.