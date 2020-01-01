Тренер сборной Швейцарии: нам нужно провести лучшую игру, чтобы победить россиян на МЧМ

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Швейцарские хоккеисты могут обыграть сборную России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, если продемонстрируют свою лучшую игру. Такое мнение журналистам в среду высказал главный тренер швейцарской сборной Тьерри Патерлини.

Четвертьфинальная встреча молодежного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России пройдет в четверг в Тршинеце.

"Я сейчас не хочу рассуждать о шансах, мы должны показать свою лучшую игру, тогда сможем побороться за победу. Чем больше мы будем оставаться в игре, тем выше будут наши шансы на победу в концовке, важно хорошо начать и хорошо провести второй период. Мы не концентрируемся на каком-то одном игроке в составе сборной России, мы видели игры, и сборная России играла очень хорошо. Нам надо показать хорошую командную игру" - отметил Патерлини.

"Мы провели четыре игры на предварительном этапе, и каждая следующая была лучше предыдущей. Мы начали с довольно тяжелой победы над сборной Казахстана, затем забросили семь шайб в ворота словаков, а матч с финнами был близок к идеальному для нас, особенно по игре в обороне. Мы достаточно уверены в себе и готовы к четвертьфиналу. Сейчас у нас хороший командный дух, мы выиграли три матча в группе, что необычно для нас", - добавил главный тренер сборной Швейцарии.

Швейцарские хоккеисты проводили групповой этап в Тршинеце и заняли второе место, одержав три победы и потерпев одно поражение - от шведов (2:5). В последнем туре предварительного этапа швейцарцы переиграли финнов со счетом 5:2, а до этого оказались сильнее казахстанцев (5:3) и словаков (7:2).