"Ростов" объявил о расторжении контракта с футболистом Рагнаром Сигурдссоном

ТАСС, 1 января. Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул футбольный клуб "Ростов". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Клуб и 33-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. В текущем сезоне защитник провел за команду в чемпионате России 13 матчей.

Сигурдссон выступал за "Ростов" с января 2018 года, он провел за клуб 53 матча во всех турнирах. Ранее он играл за российские клубы "Краснодар" и "Рубин" (Казань), английский "Фулхэм", шведский "Гётеборг", датский "Копенгаген" и исландский "Филкир". В составе "Краснодара" игрок стал бронзовым призером чемпионата России (2015) и играл в финале Кубка России (2014). Вместе с "Гётеборгом" Сигурдссон выиграл чемпионат и Кубок Швеции, с "Копенгагеном" - чемпионат и Кубок Дании.

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 94 матча, в которых забил 5 мячей, футболист занимает второе место по числу проведенных за национальную команду матчей (лидирует Рунар Кристинссон, который сыграл 104 матча). Игрок принял участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

На зимний перерыв "Ростов" ушел, занимая третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка в 19 матчах, лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга (45 очков в 19 матчах), вторым идет "Краснодар" (35 очков, 19 матчей).