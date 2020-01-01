Ларионов считает, что Аскаров должен сыграть в воротах сборной России в четвертьфинале МЧМ

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает, что вратарь Ярослав Аскаров должен выйти в стартовом составе команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом Ларионов рассказал журналистам.

Встреча пройдет в четверг, начало - 14:30 мск.

"Я считаю, что Аскаров должен войти в плей-офф первым номером. Но это вопрос к [главному тренеру] Валерию Брагину и [тренеру вратарей] Николаю Хабибулину. Если бы я знал, я бы вам сообщил", - сказал Ларионов.

В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США Аскаров заменил Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, после чего полностью провел игру с немцами (6:1).