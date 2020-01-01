Ларионов: тренеры сборной России ждут результативной игры от лидеров в плей-офф МЧМ

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею ждет продуктивной игры от капитана команды Григория Денисенко и центрального нападающего Александра Хованова в матчах плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

Хованов и Денисенко на протяжении всего турнира играют в первом звене, они набрали по 4 очка в четырех матчах. В активе Хованова гол и три результативные передачи, Денисенко дважды забросил и дважды ассистировал партнерам.

"Мы с ними ведем беседы, мы ждем продуктивности от Денисенко и Хованова. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что завтра Денисенко и Хованов проведут лучший матч, сегодня на тренировке у них неплохо получалось", - отметил Ларионов.

В четверг в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швейцарии. 14 декабря на международном турнире в Швейцарии олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) проиграла швейцарцам со счетом 2:8.

"Сейчас главное не забыть то, что они сделали с нашей олимпийской сборной. Мы сегодня напомним, как они унизили наших старших братьев, наверное, это будет высшей мотивацией. Сейчас настрой боевой, мы прошлись по швейцарцам, у них хоккей на подъеме. Мы понимаем, что в одном матче может случиться все что угодно, поэтому будем играть первым номером - плотно, агрессивно и в быстрый хоккей", - рассказал Ларионов.

"Очень важна дисциплина, потому что "пять на пять" нас очень сложно обыграть. Сегодня вечером мы поднимем этот вопрос, потому что шесть-восемь удалений в игре - многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами", - резюмировал помощник главного тренера молодежной сборной России.