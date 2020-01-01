{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов: тренеры сборной России ждут результативной игры от лидеров в плей-офф МЧМ

Ассистент главного тренера команды напомнил о важности дисциплины в играх на вылет

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею ждет продуктивной игры от капитана команды Григория Денисенко и центрального нападающего Александра Хованова в матчах плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

На эту тему
Немцы биты, впереди швейцарцы. Российские хоккеисты вышли в плей-офф молодежного ЧМ

Хованов и Денисенко на протяжении всего турнира играют в первом звене, они набрали по 4 очка в четырех матчах. В активе Хованова гол и три результативные передачи, Денисенко дважды забросил и дважды ассистировал партнерам.

"Мы с ними ведем беседы, мы ждем продуктивности от Денисенко и Хованова. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что завтра Денисенко и Хованов проведут лучший матч, сегодня на тренировке у них неплохо получалось", - отметил Ларионов.

В четверг в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швейцарии. 14 декабря на международном турнире в Швейцарии олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) проиграла швейцарцам со счетом 2:8.

"Сейчас главное не забыть то, что они сделали с нашей олимпийской сборной. Мы сегодня напомним, как они унизили наших старших братьев, наверное, это будет высшей мотивацией. Сейчас настрой боевой, мы прошлись по швейцарцам, у них хоккей на подъеме. Мы понимаем, что в одном матче может случиться все что угодно, поэтому будем играть первым номером - плотно, агрессивно и в быстрый хоккей", - рассказал Ларионов.

"Очень важна дисциплина, потому что "пять на пять" нас очень сложно обыграть. Сегодня вечером мы поднимем этот вопрос, потому что шесть-восемь удалений в игре - многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами", - резюмировал помощник главного тренера молодежной сборной России.

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Соколов: матч 1/4 финала МЧМ со швейцарцами не будет проходным для российских хоккеистов
Форвард сборной России отметил, что в команде никто не радовался, узнав, в соперники достались швейцарцы, а не финны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС