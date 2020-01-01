Соколов: матч 1/4 финала МЧМ со швейцарцами не будет проходным для российских хоккеистов

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Четвертьфинальная встреча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии не будет для сборной России легкой. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Егор Соколов.

Встреча пройдет в четверг, начало - 14:30 мск.

"Неважно, с кем играть в четвертьфинале, тут любой соперник хорош. Швейцарцы вчера это доказали, обыграв финнов. Проходных матчей нет, начался плей-офф, и тут нельзя проигрывать, мы будем серьезно готовиться. Никто не радовался, что будут не финны, у швейцарцев не будет проходного двора, нам надо показать лучшую игру", - отметил Соколов.

"Многие думают, что мы можем спокойно их обыграть, но самое главное - настрой. Сегодня вечером или завтра утром соберемся и посмотрим матч швейцарцев с финнами", - добавил хоккеист.

Сборная России проводила все матчи группового этапа в Остраве, а игра со швейцарцами пройдет в Тршинеце. "Тут очень хорошая арена, мне она больше нравится, чем в Остраве. Тут трибуны близко ко льду, как в Канаде. Приятно играть в такой обстановке", - заключил Соколов.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью, один раз, в четвертьфинале мирового первенства 2010 года, успех праздновали швейцарцы.