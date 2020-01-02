Агент: гендиректор "Торонто" оказал большую поддержку хоккеисту Михееву после травмы

ТАСС, 2 января. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Кайл Дубас оказал российскому нападающему команды Илье Михееву большую поддержку после полученной травмы руки. Об этом сказал агент игрока Дэн Мильштейн, чей комментарий приводит телеканал Sportsnet.

В ночь на 28 декабря Михеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:4), в котором 25-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. В одном из игровых эпизодов нападающий получил порез кисти и не смог доиграть встречу, после этого его отправили в больницу для обследования. Позднее ему была проведена операция по восстановлению артерий и сухожилий запястья, теперь форвард пропустит не менее трех месяцев.

"Кайл [Дубас] вышел за рамки своих обязанностей, проведя несколько дней в больнице. Он покупал одежду и другие личные вещи для Михеева. Оказание поддержки, демонстрация заботы - это намного больше, чем деньги", - сказал Мильштейн.

Михеев перешел в "Торонто" в мае нынешнего года из омского "Авангарда", в текущем сезоне НХЛ россиянин набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач) в 39 матчах. За время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Михеев провел 268 матчей, в которых набрал 141 очко (68+73).