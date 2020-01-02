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Футбол в Испании

Карлсен: "Реал" не может наладить игру в нападении после ухода Роналду

Чемпион мира по шахматам, являющийся болельщиком мадридского клуба, отметил, что возвращение Зидана на пост главного тренера пошло на пользу команде
Магнус Карлсен AP Photo/Maria Emelianova
Описание
Магнус Карлсен
© AP Photo/Maria Emelianova

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский футбольный клуб "Реал" из Мадрида до сих пор не может наладить игру в нападении после ухода португальца Криштиану Роналду. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен, который является болельщиком "Реала".

В конце декабря Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который прошел в Москве. Сразу после окончания турнира по рапиду Карлсен сыграл в футбол в манеже "Лужников". Как норвежец признался ТАСС, он делает это регулярно на соревнованиях разного уровня - футбол помогает гроссмейстеру снять стресс во время напряженных турниров.

"Я люблю футбол и регулярно играю сам. Являюсь болельщиком мадридского "Реала", - сказал Карлсен. - На мой взгляд, после возвращения Зидана (главный тренер "Реала" - прим. ТАСС) дела у команды идут лучше, удалось вернуть командную игру. Но в нападении дела все еще не очень, очевидно, что все никак не получается справиться с уходом Роналду (португалец перешел в итальянский "Ювентус" по окончании сезона-2017/18)".

В текущем сезоне "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании с 37 очками в 18 встречах. В Лиге чемпионов команда в 1/8 финала сыграет с английским "Манчестер Сити".

Теги
Карлсен, Магнус
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