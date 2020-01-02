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Футбол в России

Четыре представителя РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

В рейтинг попали Зурико Давиташвили ("Рубин"), Вадим Карпов (ЦСКА), Арнор Сигурдссон (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар")
Магомед-Шапи Сулейманов Максим Романов/ТАСС
Описание
Магомед-Шапи Сулейманов
© Максим Романов/ТАСС

ТАСС, 2 января. Четыре представителя клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список попали 18-летний грузинский полузащитник казанского "Рубина" Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов, 20-летний исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и 20-летний российский полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов.

Кроме них, в список вошли такие игроки, как испанский полузащитник "Барселоны" Ансу Фати, который стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов (17 лет 40 дней), 18-летний английский форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, 20-летний английский полузащитник "Челси" Рис Джеймс.

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