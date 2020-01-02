Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ, обыграв команду Швейцарии

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец в присутствии 3158 зрителей.

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28). Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев - вратарь Лука Холленштайн.

Аскаров начал с первых минут третий матч на этом турнире. Ранее он сыграл первые два периода матча против сборной Чехии (3:4), пропустив в них четыре шайбы, полностью провел заключительную встречу группового этапа против сборной Германии (6:1) и вышел на площадку вместо Амира Мифтахова при счете 0:3 в игре со сборной США (1:3). В матче со швейцарцами сборная России дважды реализовала большинство, до этого россиянам на турнире удалось трижды воспользоваться численным преимуществом, все три раза это произошло в игре с немцами.

По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Для молодежных сборных России и Швейцарии эта встреча стала 18-й между собой. Российские хоккеисты одержали 15 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве - на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.

Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада - Словакия, США - Финляндия и Швеция - Чехия, полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск. По новому регламенту турнира сборная России не сможет пересечься с командой Канады в полуфинале, в случае если та пройдет сборную Словакии: полуфиналисты будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй - с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, американцы - четвертое, финны - пятое, чехи - седьмое, словаки - восьмое. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом.

Ход матча

Тренерский штаб российской сборной по сравнению с заключительным матчем группового этапа с немцами сделал одно изменение в составе. Пропустивший заключительный матч группового этапа из-за дисквалификации Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Место в воротах снова занял Аскаров. Хотя перед началом встречи диктор, выделяя двух лучших игроков в составе российской сборной, упомянул Мифтахова, который по итогам предварительного этапа стал лучшим по проценту отраженных бросков и среднему количеству пропущенных шайб за игру.

Встреча начиналась в 12:30 по местному времени. По этой причине, видимо, не все успели проснуться, и арена в чешском городе Тршинец была заполнена только наполовину, из-за чего зачастую были слышны подсказки тренеров и игроков со скамейки. Перед игрой главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини говорил о том, что чем дольше счет будет равным, тем больше шансов на итоговую победу будет у его команды. Долгое время швейцарцам не без труда, но удавалось сдерживать многочисленные атаки российских хоккеистов.

Первый период, несмотря на полное преимущество сборной России, завершился без заброшенных шайб. Запомнился бросок в штангу Кирилла Марченко и несколько эффектных спасений вратаря швейцарской команды Холленштайна. В начале второго периода швейцарцы были наказаны за нарушение численного состава. Россияне сумели реализовать большинство - с броском Григория Денисенко от синей линии голкипер сборной Швейцарии справился, но Воронков оказался первым на добивании и отправил шайбу в ворота.

Казалось, что после этого гола швейцарцы должны были рассыпаться. На протяжении нескольких следующих смен российские хоккеисты практически не выпускали соперника из зоны, но воплотить большое игровое преимущество в голы не сумели. Затем команду Валерия Брагина снова подвела дисциплина. Егор Замула получил необязательное удаление, которое позволило швейцарцам выровнять ход встречи.

Забросить в большинстве им не удалось, но в одной из следующих смен Жобен воспользовался ошибкой российских защитников перед своими воротами и сравнял счет. На протяжении нескольких следующих смен у сборной России не получалась игра в атаке. В одной из пауз Брагин громко призвал своих хоккеистов прибавить. Игроки сумели воплотить слова главного тренера в жизнь и ударно провели концовку второго периода.

Помощник Брагина Игорь Ларионов перед игрой отметил, что ждет более продуктивных действий от лидеров команды Денисенко и Хованова. За шесть минут до окончания второй двадцатиминутки Денисенко отдал Хованову на пустые ворота, тот не промахнулся. Затем российские хоккеисты дважды заставили соперника нарушить правила - первое численное преимущество реализовать не удалось, а во втором случае Хованов точным пасом нашел на дальней штанге Воронкова, который оформил дубль. В начале третьего периода сборная России дважды успешно отыграла в меньшинстве, после этого игра перетекла в спокойное русло и опасных моментов у ворот Аскарова практически не возникало.