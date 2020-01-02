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КХЛ

ХК "Адмирал" из-за отмены рейса прибудет на матч с "Авангардом" за два часа до игры

Матч должен пройти 3 января в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки владивостокского "Адмирала" прибудут на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом" примерно за два часа до начала игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Владивостока.

Матч "Авангард" - "Адмирал" должен пройти 3 января в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние игры. Начало встречи в 17:00 мск. "Адмирал" должен был вылететь на игру 2 января, однако рейс был отменен.

"Аэрофлот" сообщил нам, что у него проблемы с бортом, поэтому мы вылетим лишь в день матча в 11:00 по времени Владивостока и прилетим в Москву к 13:00 мск. Из аэропорта сразу приедем в Балашиху, так что никакой паники нет", - сообщили в пресс-службе.

"Адмирал" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков после 40 матчей. "Авангард" располагается на второй позиции с 58 очками в 43 играх.

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