Третьяк был уверен в успехе сборной России в матче молодежного ЧМ против швейцарцев

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был уверен в победе россиян в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России обыграла в 1/4 финала швейцарцев в чешском городе Тршинец со счетом 3:1. Соперник россиян определится по окончании остальных трех четвертьфинальных встреч.

"Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз. Игра на вылет очень нервная - в следующем матче ты можешь побороться за золото, серебро или бронзу, а сейчас был элемент нервозности, - сказал Третьяк. - Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была".

Швейцарцы стали соперниками россиян в плей-офф, поскольку в последнем матче группового этапа обыграли финнов и заняли в группе А второе место. "Все-таки швейцарцы не финны: с теми было бы тяжелее, а против швейцарцев мы выходили уверенными в себе. Хотя они показывают очень хороший хоккей, не просто так финнов обыграли", - отметил глава ФХР.

Полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск.