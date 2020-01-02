Третьяк: выигравшим бронзу юниорского чемпионата мира россиянкам нужно больше доверять

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодым российским хоккеисткам, выигравшим бронзовые медали чемпионата мира (среди игроков до 18 лет), нужно давать больше возможностей играть в своих клубах, а также за национальную сборную России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россиянки в четверг стали третьими на юниорском чемпионате мира в Братиславе, обыграв в матче за бронзовые награды сборную Финляндии со счетом 6:1.

"Девчонки с американками и канадками играли на равных, хорошее поколение у нас растет. Им надо давать возможность играть за основу своих клубов, поскольку они этого заслужили, привлекать их в национальную сборную на этапы Евротура. Нужно дать им возможность почувствовать, что они могут попасть в основные команды", - сказал Третьяк.

"Наши игроки приближаются по уровню к соперникам, работа ведется, создаются женские команды, к женскому хоккею отношение другое", - добавил он.

Сборная России в третий раз завоевала бронзовые награды турнира (2015, 2017, 2020). Самой титулованной командой является сборная США, семь раз выигрывавшая эти соревнования. Пять титулов на счету канадок. Только эти сборные побеждали на турнире, который проводится с 2008 года.