Чеканов: российские хоккеистки приближаются по уровню подготовки к канадкам и американкам

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки, выигравшие бронзовые медали юниорского чемпионата мира (среди игроков не старше 18 лет) в Братиславе, по уровню своей подготовки приближаются к командам Канады и США. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.

Россиянки в четверг стали третьими на турнире, обыграв в матче за бронзовые награды сборную Финляндии со счетом 6:1. В ходе турнира они уступили командам Канады (2:3 ОТ) и США (0:1) на групповой стадии, а также американкам в полуфинале (0:3).

"Можно обратить внимание на то, что по разнице в подготовке мы приближаемся к канадкам и американкам, но еще не достигли такого совершенства, какое есть у тех в конькобежной подготовке, работе с клюшкой. Конечно, нам нужно больше девчонок уровня [Кристины] Шашкиной (лучший бомбардир чемпионата мира на данный момент - прим. ТАСС) и других, - сказал Чеканов. - Федерация и КХЛ [Континентальная хоккейная лига] делают все возможное для этого, нам надо расширять чемпионат, тогда и молодежь пойдет. Нам нужно, чтобы на одно место в сборной было по три-четыре человека, технически тоже есть над чем работать".

Советник главы ФХР отметил, что российские хоккеистки здорово продвинулись в плане катания. "Федерация сейчас сделала интересные правильные решения, введя индивидуальных тренеров по ОФП, тренера по командной подготовке в плане катания. Это дает дополнительные шаги вперед, и заметно, что девчонки стали разнообразней кататься, а не просто бегать по прямой. К тому же подрастает новое поколение, вышедшее чисто из мальчишеского хоккея, так как те, с кем я работал, были кто лыжницами, кто конькобежками", - отметил собеседник ТАСС.

В этом возрасте хоккеистки должны быть сконцентрированы исключительно на игре, считает он. "Сейчас начнутся сбивающие факторы, около трех лет уходит на переход из молодежного состава в женский. Неслучайно федерация создала олимпийскую сборную для того, чтобы сохранить этих девчонок и дать им дополнительную игровую практику. Задача не дать им уйти в сторону, только хоккей, а парни, как говорится, потом", - подчеркнул Чеканов.