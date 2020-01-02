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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Быков: тренеры хорошо психологически подготовили россиян к матчу со швейцарцами на МЧМ

Бывший главный тренер национальной сборной России отметил качественную игру обеих команд

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб молодежной сборной России проделал хорошую работу в плане психологического настроя игроков в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Швейцарии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной сборной России Вячеслав Быков.

Сборная России обыграла в 1/4 финала швейцарцев со счетом 3:1.

"Хоккей - это такой вид спорта, где может произойти все в любую секунду, матч может перевернуться в любой момент в любую сторону. Все зависит от того, как соперники играют, но мне понравился хороший настрой ребят, - сказал Быков. - Думаю, тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным проделал хорошую подготовительную психологическую работу в плане настроя".

"Не секрет, что швейцарцы - это не канадцы и американцы, но недооценка соперника может стоить очень дорого. Здесь же я увидел, что ребята были хорошо настроены. Но надо сказать, что и швейцарцы играли достаточно хорошо, очень компактно, уверенно", - добавил он.

Быков отметил, что россиянам будет проще играть за выход в финал турнира.

"Всегда один из самых сложных матчей - это четвертьфинал, когда ты либо продолжаешь играть в плей-офф, либо уезжаешь домой. Наши ребята прошли этот этап достойно, и какая бы команда ни вышла против них в полуфинале, они будут уже биться именно за выход в финал. А это уже хороший настрой, эмоциональный и позитивный задел. В плей-офф слабых команд уже не будет, думаю у наших ребят есть все шансы, чтобы играть в финале", - подчеркнул Быков.

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