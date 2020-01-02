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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Игрок: сборная России будет самым сложным соперником для шведских хоккеистов на МЧМ

Полуфинальный матч между командами пройдет 4 января

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею станет самым сложным соперником для команды Швеции на молодежном чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий скандинавов Нильс Хёгландер.

В четверг сборная Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира разгромила команду Чехии со счетом 5:0. Хёгландер забросил две шайбы. Шведы выиграли все встречи предварительного этапа, оказавшись сильнее финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2).

"Если честно, я не знаю почти ничего о сборной России, мы посмотрим видео их игр завтра и подумаем, что сможем предложить в полуфинале. Соперник будет самым сложным для нас, но мы нацелены только на золото. Думаю, что нас ждет хорошая игра, мы готовы сыграть жестко. Будет весело, зрителям понравится", - сказал Хёгландер.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится 4 января.

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