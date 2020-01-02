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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеист Содестрём считает, что сборная России должна бояться шведов в полуфинале МЧМ

Встреча пройдет 4 января

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Защитник молодежной сборной Швеции Виктор Содестрём считает, что российские хоккеисты должны бояться шведскую команду в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение он высказал журналистам.

В четверг сборная Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира разгромила команду Чехии со счетом 5:0. Содерстрём отметился голом, реализовав буллит. Шведы выиграли все встречи предварительного этапа, оказавшись сильнее финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2).

"Я считаю, что все соперники, включая сборную России, должны бояться нас", - сказал Содерстрём.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится 4 января.

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Команды встретятся 4 января
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