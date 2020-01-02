Монтен: шведским хоккеистам нужно опасаться сборную России в полуфинале молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Сборная Швеции должна опасаться российскую национальную команду в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской сборной Томас Монтен.

В четверг сборная Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира разгромила команду Чехии со счетом 5:0. Шведы выиграли все встречи предварительного этапа, оказавшись сильнее финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2).

"Мы должны играть в скоростной хоккей и не пропускать контратаки. Наш козырь - контроль шайбы и скорость. Также мы должны оказывать давление на российских защитников и больше играть в зоне соперника. Если мы сделаем это, то у нас будут хорошие шансы на победу, но нужно опасаться сборную России", - отметил Монтен.

"Результат матча между сборными Финляндии и США (1:0) стал для меня неожиданностью. Я думал, что сборные России, Канады и США будут играть в полуфинале. Но остались две команды из трех", - добавил главный тренер сборной Швеции.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится 4 января.