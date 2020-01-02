{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Монтен: шведским хоккеистам нужно опасаться сборную России в полуфинале молодежного ЧМ

Команды встретятся 4 января

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Сборная Швеции должна опасаться российскую национальную команду в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер шведской сборной Томас Монтен.

В четверг сборная Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира разгромила команду Чехии со счетом 5:0. Шведы выиграли все встречи предварительного этапа, оказавшись сильнее финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2).

"Мы должны играть в скоростной хоккей и не пропускать контратаки. Наш козырь - контроль шайбы и скорость. Также мы должны оказывать давление на российских защитников и больше играть в зоне соперника. Если мы сделаем это, то у нас будут хорошие шансы на победу, но нужно опасаться сборную России", - отметил Монтен.

"Результат матча между сборными Финляндии и США (1:0) стал для меня неожиданностью. Я думал, что сборные России, Канады и США будут играть в полуфинале. Но остались две команды из трех", - добавил главный тренер сборной Швеции.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится 4 января.

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккеист Содестрём считает, что сборная России должна бояться шведов в полуфинале МЧМ
Встреча пройдет 4 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС