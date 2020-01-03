Карпов: у Карлсена нет конкурентов в матче за шахматную корону

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен является главным претендентом на победу в матче за звание чемпиона мира по шахматам в 2020 году, конкурентов среди участников турнира претендентов у него нет. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

В 2020 году Карлсену предстоит защита чемпионского титула в матче с победителем турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Путевки на него завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, азербайджанец Теймур Раджабов, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

"Думаю, что пока вряд ли кто-то сможет бросить реальный возов Магнусу. На сегодняшний день, если оценить соотношение сил, посмотреть на участников турнира претендентов, конкурентов у него нет. Посмотрим, что будет в конце года, но на данный момент ситуация видится так, что все в руках не столько претендентов, сколько самого Карлсена", - сказал Карпов.

Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, победителем стал индиец Вишванатан Ананд, в 2016 году соревнования прошли в Москве, тогда турнир выиграл россиянин Сергей Карякин. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине и завершился победой Каруаны.

Карпов выразил уверенность, что Россия вновь проведет соревнования на высшем уровне. "Открытие турнира претендентов будет в конгресс-холле - чудесном новом здании, аналогов которому в городе нет. А играть претенденты будут в прекрасном отеле в центре города, там же, где и будут проживать на протяжении всего времени", - сказал собеседник ТАСС.