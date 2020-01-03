Норвежская лыжница Якобсен выиграла масс-старт в рамках "Тур де Ски", Непряева - шестая

ТАСС, 3 января. Норвежка Астрид Якобсен заняла первое место в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 7,9 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (отставание 0,4 секунды), третьей финишировала немка Катарина Хенниг (+1,0). Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая шестое место (+15,5), Алиса Жамбалова стала 15-й (+56,3), Яна Кирпиченко - 19-й (+1.07,0), Лидия Дуркина - 24-й (+1.29,9), Диана Головань - 30-й (+2.03,3), Анна Нечаевская - 35-й (+2.26,1), Анна Жеребятьева - 43-й (+3.14,5).

Норвежка Тереза Йохауг сохранила лидерство в общем зачете "Тур де Ски", ее результат по итогам пяти гонок - 1 час 51 минута 14 секунд. Ее соотечественница Ингвильд Эстберг занимает второе место (отставание 19 секунд), Непряева идет третьей (+0.32).

Позднее в пятницу гонку с общего старта классическим стилем проведут мужчины. "Тур де Ски" завершится 5 января.