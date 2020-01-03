{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Тур де Ски"

Норвежская лыжница Якобсен выиграла масс-старт в рамках "Тур де Ски", Непряева - шестая

Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей - немка Катарина Хенниг
Астрид Якобсен EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Астрид Якобсен
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 3 января. Норвежка Астрид Якобсен заняла первое место в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 7,9 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (отставание 0,4 секунды), третьей финишировала немка Катарина Хенниг (+1,0). Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая шестое место (+15,5), Алиса Жамбалова стала 15-й (+56,3), Яна Кирпиченко - 19-й (+1.07,0), Лидия Дуркина - 24-й (+1.29,9), Диана Головань - 30-й (+2.03,3), Анна Нечаевская - 35-й (+2.26,1), Анна Жеребятьева - 43-й (+3.14,5).

Норвежка Тереза Йохауг сохранила лидерство в общем зачете "Тур де Ски", ее результат по итогам пяти гонок - 1 час 51 минута 14 секунд. Ее соотечественница Ингвильд Эстберг занимает второе место (отставание 19 секунд), Непряева идет третьей (+0.32).

Позднее в пятницу гонку с общего старта классическим стилем проведут мужчины. "Тур де Ски" завершится 5 января.

Теги
"Тур де Ски"
Реклама на ТАСС
ATP
Даниил Медведев заявил, что очень рад помочь национальной команде в матче ATP Cup
Сборная России победила итальянцев в противостоянии группового этапа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС