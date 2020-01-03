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"Тур де Ски"

Бородавко: у лыжника Большунова уже накопилась усталость после пяти этапов "Тур де Ски"

Россиянин сохранил лидерство в общем зачете после масс-старта, в котором занял третье место

МОСКВА, 3 января. Российский лыжник Большунов показал достаточно хороший результат в масс-старте классическим стилем на пятом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В гонке на 15 км победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Сергей Устюгов, третьим - его соотечественник Александр Большунов. В общем зачете "Тур де Ски" первое место сохранил Большунов, его результат после пяти гонок - 2 часа 24 минуты 39 секунд. На второе место вышел Клебо (+0,18), который отодвинул Устюгова на третью строчку (+0.21).

"Клебо есть Клебо. На сегодняшний день он один из лучших лыжников и сумел сегодня на сто процентов реализовать свое умение бегать контактные гонки, - сказал Бородавко. - Я считаю, что Большунов показал достаточно высокий результат. Плюс третье, четвертое и седьмое места других наших лыжников - это хорошие результаты".

"По Александру чувствуется, что усталость уже накопилась, нет свежести, - добавил Бородавко. - Но мы все равно довольны сегодняшним результатом, он сохранил лидерство в общем зачете к следующему этапу. "Тур де Ски" продолжается, завтра спринт - будем настраиваться. Каждая следующая гонка может вносить коррективы, будем готовиться".

"Тур де Ски" завершится 5 января.

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"Тур де Ски"
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