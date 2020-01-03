Бородавко: неудачная смазка лыж помешала Непряевой победить в масс-старте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не сумела одержать победу в масс-старте классическим стилем на пятом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" из-за неудачно выбранной смазки для лыж. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Первое место в гонке на 10 км заняла норвежка Астрид Якобсен, второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей - немка Катарина Хенниг. Непряева заняла шестое место.

"Непряева будет бороться за наивысшие места в общем зачете, плюс она является текущем лидером спринтерского зачета, - сказал Бородавко. - От завтрашнего спринта будет очень многое зависеть".

"Сегодня у девочек была неудачная смазка, которая не позволила выступить Непряевой значительно лучше, - добавил Бородавко. - Мы были вправе рассчитывать на победу, трасса позволяла. Умение Наташи хорошо проходить спуски могло дать определенное преимущество. Но, к сожалению, слабый дизайн лыж не позволил ей удержаться в общей группе и бороться за победу".

Норвежка Тереза Йохауг лидирует в общем зачете "Тур де Ски", ее результат по итогам пяти гонок - 1 час 51 минута 14 секунд. Ее соотечественница Ингвильд Эстберг занимает второе место (отставание 19 секунд), Непряева идет третьей (+0.32). Непряева занимает первое место в зачете по очкам, который заменил спринтерский зачет "Тур де Ски" прошедших лет. Непряева набрала 49 очков за пять этапов, второй идет Йохауг (47), третьей - словенка Анамария Лампич (45).

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. "Тур де Ски" завершится 5 января.