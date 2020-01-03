Сборная России возглавила группу после победы над итальянскими теннисистами на ATP Cup

ТАСС, 3 января. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев победили итальянских спортсменов в парной встрече стартового матча группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Хачанов и Медведев обыграли Симоне Болелли и Паоло Лоренци (6:4, 6:3).

Ранее Хачанов оказался сильнее Стефано Травальи (7:5,6:3), а Медведев обыграл Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3). Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 3-0 в пользу россиян. Этот результат команде позволил возглавить квартет D.

В другом матче группы сборная США проиграла команде Норвегии со счетом 1-2. Во втором туре сборная России сыграет с командой США, а итальянцы встретятся с норвежцами. Оба матча пройдут в Перте 5 января.

Призовой фонд ATP Cup составляет $15 млн. В турнире принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

В остальных матчах стартового дня ATP Cup зафиксированы следующие результаты: Бельгия - Молдавия 3-0, Греция - Канада 0-3, Германия - Австралия 0-3, Великобритания - Болгария 1-2.