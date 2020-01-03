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КХЛ

Московское "Динамо" одержало восьмую победу подряд над "Куньлунем" в матчах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" на домашнем льду победило пекинский "Куньлунь" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе московской команды шайбы забросили Андрей Алексеев (10-я минута) и Тему Пулккинен (52). Вратарь динамовцев Иван Бочаров отразил 25 бросков. Для Пулккинена прошедшая встреча стала первой в составе москвичей после перехода из минского "Динамо".

Московский клуб продолжил победную серию в матчах против "Куньлуня". Китайская команда ни разу не выигрывала у бело-голубых в КХЛ, это поражение стало восьмым подряд. Минувший матч стал 600-м в КХЛ для нападающего "Динамо" Игоря Полыгалова.

"Динамо" занимает третье место в Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 44 игр. "Куньлунь" находится на шестой строчке в Восточной конференции, имея в активе 48 очков в 45 матчах. В следующей игре 5 января подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях со столичным "Спартаком", а пекинский клуб в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".

Ранее в пятницу новосибирская "Сибирь" дома уступила нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2), а магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2). Форвард "Автомобилиста" Джефф Плэтт провел 600-й матч в КХЛ (529 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф).

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