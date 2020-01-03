Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ "Монреаль"

Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Игрок был выведен из состава команды, последний матч он провел 9 ноября. Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).

Двухсторонний контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (AHL), при этом заработная плата игрока при игре за "Монреаль" НХЛ будет выше, чем во время выступления за фарм-клуб. Зарплата игрока составит $700 тыс. в НХЛ и $70 тыс. в AHL.

Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составляла, по данным СМИ, $10,3 млн в год. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с "Нью-Джерси", по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 года он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом "Атланта" (ныне "Виннипег").

Также российский форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.