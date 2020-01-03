Агент Ковальчука надеется, что "Монреаль" с россиянином поборется за выход в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Агент нападающего Ильи Ковальчука Юрий Николаев надеется на то, что "Монреаль" вместе с россиянином поборется за выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"Монреаль" объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу. Двухсторонний контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона. Хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (AHL), при этом заработная плата игрока при игре за "Монреаль" НХЛ будет выше, чем во время выступления за фарм-клуб. Зарплата игрока составит $700 тыс. в НХЛ и $70 тыс. в AHL.

"Я рад, что он снова в обойме НХЛ, и думаю, что "Монреаль" с Ильей побьется за выход в плей-офф", - сказал Николаев.

"Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче и отставая от восьмой строчки на шесть очков.