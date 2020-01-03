Николишин: переход в "Монреаль" является последним шансом для Ковальчука сыграть в НХЛ

"Монреаль" объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу, двухсторонний контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона. Хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (AHL), при этом заработная плата россиянина при игре за "Монреаль" составит $700 тысяч, в AHL - $70 тысяч.

"То, что у него двусторонний контракт, лишний раз говорит о том, что ему дали шанс проявить себя, и если у него что-то не получится, то его без всяких отступных отправят в фарм-клуб. Думаю, что Илья зацепился за последний шанс, который ему предоставили. Для него важно играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли, и он сделает все возможное", - сказал Николишин.

"Я рад за Илью, что он нашел команду в НХЛ, поскольку это достаточно непросто было в его ситуации. Сейчас у него определенный этап в жизни: если у него не получится в НХЛ, то вряд ли он там потом будет востребован. Поэтому ему нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы показать себя, помочь команде и попасть в плей-офф", - добавил он.

"Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 42 очка в 41 матче. Последним клубом россиянина был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего он пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне Ковальчук принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач).