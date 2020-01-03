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Футбол в России

СМИ: ЦСКА намерен взять в аренду футболиста загребского "Динамо" Майера

Московский клуб хочет включить в соглашение пункт о возможности последующего выкупа защитника

ТАСС, 3 января. Футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника загребского "Динамо" Ловро Майера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на хорватский портал Tportal.

По информации источника, российский клуб хочет арендовать 21-летнего хорватского футболиста с возможностью последующего выкупа. При этом препятствием для перехода может стать продажа другого игрока "Динамо" Дани Ольмо, которым интересуется ряд европейских клубов - хорватский клуб не настроен разом терять нескольких футболистов.

В нынешнем сезоне Майер провел 16 матчей в составе "Динамо", в которых отдал четыре голевые передачи и заработал три предупреждения. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет €2,5 млн.

Загребское "Динамо" лидирует в чемпионате Хорватии, набрав 47 очков после 19 туров. ЦСКА идет четвертым в чемпионате России, набрав 34 очка в 19 матчах, турнир возобновится в конце февраля.

Теги
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